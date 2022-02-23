Большунов дал совет отечественным биатлонистам

"В первую очередь нужно слушать свой организм, а уже потом тренера и всех остальных. Бывают всякие ситуации. Когда ты можешь чувствовать свой организм на сто процентов, то результат приходит. А к Олимпиаде готовился так, как подсказывал организм. Надо сегодня побегать кросс или надо отдохнуть — что мне организм подсказывал, то я и делал. План всегда существует, но без корректив ничего не будет", — сказал Большунов.