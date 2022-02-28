Клебо призвал не травить российских лыжников

«В ближайшие дни многое может произойти. Но меня также волнует то, чтобы к российским лыжникам относились с уважением на норвежской земле. Их нельзя подвергать какому-либо виду травли. Но я считаю неприемлемым, чтобы мы в Норвегии травили или обращались с российскими лыжниками без уважения: ни в Драммене, ни в Холменколлене. Мы тоже несем за них ответственность», — цитирует Клебо VG.