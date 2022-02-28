Клебо призвал не травить российских лыжников

Норвежец Йоханнес Клебо на фоне различных призывов не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям выразил поддержку в адрес отечественных лыжников.
«В ближайшие дни многое может произойти. Но меня также волнует то, чтобы к российским лыжникам относились с уважением на норвежской земле. Их нельзя подвергать какому-либо виду травли. Но я считаю неприемлемым, чтобы мы в Норвегии травили или обращались с российскими лыжниками без уважения: ни в Драммене, ни в Холменколлене. Мы тоже несем за них ответственность», — цитирует Клебо VG.
Йоханнес Клебо является лидером в общем зачете Кубка мира и опережает Александра Большунова на 462 очка.
Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не намерена отстранять от участия в этапах Кубка мира российских спортсменов. В то время как организаторы Кубка мира в норвежском Драммене заявили о нежелательности участия российских лыжников.
В этом сезоне должны пройти еще три этапа Кубка мира: два в Норвегии и один в Швеции. Последний этап, который должен был пройти в Тюмени, отменен.
Ранее Йоханнес Клебо раскритиковал FIS за решение о допуске российских лыжников.