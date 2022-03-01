Спонсор Кубка мира по лыжам пообещал не допустить россиян на старт

Компания Coop, основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам, раскрасит свой логотип на майках спортсменов в цвета украинского флага. Как сообщает норвежское издание VG, организация готова сделать все, чтобы россияне не вышли на старт.
«Мы должны сделать все, что в наших силах. Удалить логотип, оставить просто белый фон – не возымело бы никакого эффекта. Мы надеемся, что этого будет достаточно для того, чтобы россияне не вышли на старт с такими номерами, если FIS все же не снимет их с гонок», — заявил директор по коммуникациям и устойчивому развитию Coop Бьорн Такле Фрисс.
Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала заявление, что не станет отстранять россиян от участиях в этапах Кубка мира. При этом исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать к участию белорусских и российских спортсменов.
В FIS пока никак не прокомментировали рекомендации МОК. Ближайший этап Кубка мира состоится в норвежском Драммене.