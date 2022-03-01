Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+6° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
1 марта

Спонсор Кубка мира по лыжам пообещал не допустить россиян на старт

Елена Прошина

Компания Coop, основной спонсор Кубка мира по лыжным гонкам, раскрасит свой логотип на майках спортсменов в цвета украинского флага. Как сообщает норвежское издание VG, организация готова сделать все, чтобы россияне не вышли на старт.

Спонсор Кубка мира по лыжам пообещал не допустить россиян на старт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы должны сделать все, что в наших силах. Удалить логотип, оставить просто белый фон – не возымело бы никакого эффекта. Мы надеемся, что этого будет достаточно для того, чтобы россияне не вышли на старт с такими номерами, если FIS все же не снимет их с гонок», — заявил директор по коммуникациям и устойчивому развитию Coop Бьорн Такле Фрисс.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) опубликовала заявление, что не станет отстранять россиян от участиях в этапах Кубка мира. При этом исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать к участию белорусских и российских спортсменов.

В FIS пока никак не прокомментировали рекомендации МОК. Ближайший этап Кубка мира состоится в норвежском Драммене.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители