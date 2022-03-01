Спонсор Кубка мира по лыжам пообещал не допустить россиян на старт

«Мы должны сделать все, что в наших силах. Удалить логотип, оставить просто белый фон – не возымело бы никакого эффекта. Мы надеемся, что этого будет достаточно для того, чтобы россияне не вышли на старт с такими номерами, если FIS все же не снимет их с гонок», — заявил директор по коммуникациям и устойчивому развитию Coop Бьорн Такле Фрисс.