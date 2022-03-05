Тихонов: «Непряева утерла нос этим асматикам и врунам норвежцам»

«Сейчас налью бокал шампанского, 21 год у нас такого не было! Поздравьте ее от моего имени, от нашего поколения, от Кулаковой, Сметаниной, Олюниной, Мухачевой, Амосовой. Выигрыш общего зачета — великая радость на фоне всего остального, утереть нос этим астматикам и врунам норвежцам», — приводятся в материале слова Тихонова.