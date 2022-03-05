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10 часов назад

Тихонов: «Непряева утерла нос этим асматикам и врунам норвежцам»

Елена Прошина

Победа лыжницы Натальи Непряевой в общем зачете Кубка мира является большой радостью на фоне отстранений россиян от международных соревнований. Об этом в беседе с ТАСС заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Тихонов: «Непряева утерла нос этим асматикам и врунам норвежцам»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас налью бокал шампанского, 21 год у нас такого не было! Поздравьте ее от моего имени, от нашего поколения, от Кулаковой, Сметаниной, Олюниной, Мухачевой, Амосовой. Выигрыш общего зачета — великая радость на фоне всего остального, утереть нос этим астматикам и врунам норвежцам», — приводятся в материале слова Тихонова.

Непряева досрочно стала победителем Кубка мира, несмотря на то, что не принимала участие в последних этапах сезона. Отрыв российской лыжницы от идущей второй Джессики Диггинс в общем зачете турнира составляет 252 очка. Победа Непряевой является исторической. Последний раз россиянка — Юлия Чепалова — удостаивалась данной награды 21 год назад.

Наталья Непряева отреагировала на досрочную победу в общем зачёте Кубка мира одним эмодзи

Ранее Международная федерация лыжного спорта отстранила спортсменов из России и Белоруссии от всех международных соревнований до окончания сезона 2021/2022.

Лыжный спорт,Юлия Чепалова,Джессика Диггинс,Александр Тихонов,
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