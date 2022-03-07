Большунов стал победителем Деминского полумарафона

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в Дёминском полумарафоне (Рыбинск) на 25 км классическим стилем. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 1 минуту 40 секунд.

Фото: FLGR.RU FLGR.RU

Второе место в гонке занял Никита Хабаров, отставший от Большунова на 59 секунд. Замкнул тройку сильнейших Артём Николаев.

Лыжные гонки. Дёминский полумарафон, классический стиль. Мужчины. 25 км

1. Александр Большунов — 1:01.40.

2. Никита Хабаров +0.59.

3. Артём Николаев +1.01.

4. Максим Черезов +1.45.

5. Дмитрий Горошников +2.38.

Вчера, 6 марта, Большунов выиграл Дёминский марафон на 50 км коньковым ходом. Второе место занял Глеб Ретивых, третьим стал Рауль Шакирзянов, на четвёртой строчке расположился биатлонист сборной России Карим Халили.