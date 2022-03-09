Непряева с восхищением высказалась об успехах Большунова

«Действительно, есть один парень, на фоне которого все мои успехи так себе. Спокойно ли отношусь к этому? Меня это вообще не задевает, наоборот, круто, что у нас в команде есть человек, на которого хочется равняться», — цитирует ТАСС Непряеву.