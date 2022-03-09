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20 минут назад

Большунов удалил фото в форме сборной СССР

Елена Прошина

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов удалил пост в Instagram, где ранее опубликовал фото в лыжной экипировке сборной СССР 1980 года.

Большунов удалил фото в форме сборной СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен поделился постом перед началом Деминского марафона. Однако фото начали критиковать Федерация лыжных видов спорта и Национальный олимпийский комитет Норвегии. По их мнению, публикация Большунова неуместна на фоне ситуации на Украине.

Кроме того, лыжник удалил и видео, на котором он в советской форме выполняет разминку под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».

Ранее Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева пожаловалась на угрозы в Норвегии от «местных отморозков». По ее мнению, российским лыжникам было бы небезопасно выступать на этапе Кубка мира в Норвегии.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Александр Большунов,
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