Большунов удалил фото в форме сборной СССР

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов удалил пост в Instagram, где ранее опубликовал фото в лыжной экипировке сборной СССР 1980 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Спортсмен поделился постом перед началом Деминского марафона. Однако фото начали критиковать Федерация лыжных видов спорта и Национальный олимпийский комитет Норвегии. По их мнению, публикация Большунова неуместна на фоне ситуации на Украине.

Кроме того, лыжник удалил и видео, на котором он в советской форме выполняет разминку под песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнастика».