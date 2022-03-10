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48 минут назад

В Норвегии осудили угрозы в адрес российских лыжников

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте отреагировал на слова Натальи Непряевой об угрозах во время нахождения в Норвегии на этапе Кубка мира.

В Норвегии осудили угрозы в адрес российских лыжников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Грустно об этом слышать. Угрозы, независимо от того, происходят они на спортивном мероприятии или в других контекстах, неприемлемы, и мы решительно открещиваемся от них», — передает слова Ресте NRK.

Наталья Непряева ранее рассказывала, что к отелю, где проживали российские спортсмены, норвежцы приходили с угрозами.

Напомним, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Российские лыжники уже в это время находились в Норвегии и готовились к этапу Кубка мира в Драммене.

Непряева досрочно одержала победу в общем зачете Кубка мира, также в этом сезоне она выиграла многодневную лыжную гонку «Тур де Ски» и золото Олимпийских игр. У мужчин триумфатором Кубка мира стал норвежец Йоханнес Клебо.

Ранее производитель лыж Rossignol приостановил сотрудничество с российскими лыжниками. Позже в организации рассказали, как долго это продлится.

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