Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/2022. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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По итогам сезона спортсмен набрал 878 очков. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, в активе которого 1375 баллов. Третье место занял финн Ийво Нисканен (718 баллов). В десятку лучших также попал россиянин Иван Якимушкин, занявший восьмое место и набравший 459 очков.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации. До завершения сезона лыжникам оставалось провести два этапа Кубка мира: в Норвегии и Швеции.