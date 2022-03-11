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1 час назад

Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира

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Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира в сезоне-2021/2022. Результаты доступны на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам сезона спортсмен набрал 878 очков. Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, в активе которого 1375 баллов. Третье место занял финн Ийво Нисканен (718 баллов). В десятку лучших также попал россиянин Иван Якимушкин, занявший восьмое место и набравший 459 очков.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации. До завершения сезона лыжникам оставалось провести два этапа Кубка мира: в Норвегии и Швеции.

На Олимпийских играх-2022 Большунов стал трехкратным чемпионом: в его активе золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на счету спортсмена серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте.

Лыжный спорт,Ийво Нисканен,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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