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1 час назад

Российская лыжница Непряева стала победительницей КМ в общем зачете

Газета.RuГазета.Ru

Российская лыжница Наталья Непряева официально стала победительницей Кубка мира в общем зачете.

Непряева стала победительницей КМ в общем зачете
Фото: Aaron Favila/APAaron Favila/AP

Непряева опередила американскую спортсменку Джессику Диггинс на 180 баллов. Тройку лучших замкнула шведская лыжница Эта Андерссон.

Напомним, что россиянка пропустила этапы Кубка мира в Норвегии и Швеции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины

Итоговый общий зачет

1. Наталья Непряева (Россия) – 973.

2. Джессика Диггинс (США) – 793.

3. Эбба Андерссон (Швеция) – 772.

В этом сезоне россиянка выиграла многодневную лыжную гонку «Тур де Ски».

На Олимпийских играх в Пекине она стала обладательницей золотой медали в женской эстафете, серебряной — в скиатлоне и бронзовой — в командном спринте.

Ранее российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2021/2022. Победителем зачета стал норвежец Йоханнес Клебо.

Тройку замкнул финский спортсмен Ийво Нисканен. Далее расположились француз Ришар Жуве и норвежец Эрик Вальнес.

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