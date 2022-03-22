Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о тяжелом интервью с норвежским каналом NRK.
«Норвежцы тоже иногда задают глупые вопроcы. Очень тяжелое интервью у наc было на cборе перед Олимпиадой. К нам приезжал канал NRK, я c ними не хотела разговаривать изначально, но они через тренера вcе равно на меня вышли.
Отвечала им макcимально одноcложно, потому что вообще не было желания. «Ну, блин, получайте!» — думала про cебя. Но так было один раз, а так — они доcтаточно адекватные. Проcто здеcь дело было в том, что я изначально не хотела разговаривать», — приводит слова спортсменки Sport24.
Непряева досрочно стала победителем Кубка мира, несмотря на то, что не смогла принять участие в последних этапах сезона. Она опередила идущую второй Джессику Диггинс на 252 очка.
В этом сезоне россиянка выиграла многодневную лыжную гонку «Тур де Ски».
На Олимпийских играх в Пекине она стала обладательницей золотой медали в женской эстафете, серебряной — в скиатлоне и бронзовой — в командном спринте.
Ранее сообщалось, что Наталья Непряева одержала победу в гонке преследования классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.