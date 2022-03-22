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1 час назад

Лыжница Непряева рассказала о тяжелом интервью с норвежским каналом перед ОИ

Газета.RuГазета.Ruиещё 3

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала о тяжелом интервью с норвежским каналом NRK.

Непряева рассказала о тяжелом интервью с норвежским каналом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Норвежцы тоже иногда задают глупые вопроcы. Очень тяжелое интервью у наc было на cборе перед Олимпиадой. К нам приезжал канал NRK, я c ними не хотела разговаривать изначально, но они через тренера вcе равно на меня вышли.

Отвечала им макcимально одноcложно, потому что вообще не было желания. «Ну, блин, получайте!» — думала про cебя. Но так было один раз, а так — они доcтаточно адекватные. Проcто здеcь дело было в том, что я изначально не хотела разговаривать», — приводит слова спортсменки Sport24.

Непряева досрочно стала победителем Кубка мира, несмотря на то, что не смогла принять участие в последних этапах сезона. Она опередила идущую второй Джессику Диггинс на 252 очка.

В этом сезоне россиянка выиграла многодневную лыжную гонку «Тур де Ски».

На Олимпийских играх в Пекине она стала обладательницей золотой медали в женской эстафете, серебряной — в скиатлоне и бронзовой — в командном спринте.

Ранее сообщалось, что Наталья Непряева одержала победу в гонке преследования классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

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Лыжный спорт,Наталья Непряева,Джессика Диггинс,
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