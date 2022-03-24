Kinetixx разорвала спонсорский контракт с Большуновым

Германская компания Kinetixx, производящая перчатки, расторгла спонсорский контракт с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам россиянином Александром Большуновым из-за его участия в митинге-концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Об этом норвежской газете VG сообщил менеджер по маркетингу компании Гельмут Ганус.

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Также отмечается, что у Kinetixx было соглашение о поставке экипировки для российских лыжников, лыжников-двоеборцев, а также некоторых биатлонистов. Соглашение было расторгнуто через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине. Также бренд расторг все соглашения с белорусскими спортсменами.

Большунову 25 лет, он является победителем Кубка мира предыдущих двух сезонов. Также российский спортсмен стал первым в истории страны лыжником, кто смог выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.