Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

Компания Kinetixx разорвала спонсорский контракт с лыжником Большуновым

ТАССТАССиещё 3

Германская компания Kinetixx, производящая перчатки, расторгла спонсорский контракт с трехкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам россиянином Александром Большуновым из-за его участия в митинге-концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ. Об этом норвежской газете VG сообщил менеджер по маркетингу компании Гельмут Ганус.

Kinetixx разорвала спонсорский контракт с Большуновым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также отмечается, что у Kinetixx было соглашение о поставке экипировки для российских лыжников, лыжников-двоеборцев, а также некоторых биатлонистов. Соглашение было расторгнуто через несколько дней после начала специальной военной операции России на Украине. Также бренд расторг все соглашения с белорусскими спортсменами.

Большунову 25 лет, он является победителем Кубка мира предыдущих двух сезонов. Также российский спортсмен стал первым в истории страны лыжником, кто смог выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Митинг-концерт состоялся 18 марта. По данным столичного главка полиции, на нем присутствовали более 200 тыс. человек. В митинге-концерте также участвовали пловец Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина и другие.

Лыжный спорт,Виктория Синицина,Дина Аверина,Никита Кацалапов,Евгений Рылов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители