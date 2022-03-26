Вяльбе рассказала о последствиях изоляции российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении россиян от международных соревнований.
"Если мы проведем один сезон без стартов под эгидой FIS (этапы Кубка мира, чемпионаты мира), то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — это десять шагов назад. Какими бы хорошими ни были конкуренты для Натальи Непряевой и Александра Большунова внутри страны, они все равно не такие сильные, как на мировой арене", - приводит слова Вяльбе Telesport.
Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских атлетов к соревнованиям. Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов "Формулы-1", велогонщиков и многих других.
Ранее сообщалось, что немецкий производитель перчаток Kinetixx разорвал контракт с лыжником Александром Большуновым.