Вяльбе рассказала о последствиях изоляции российских лыжников

"Если мы проведем один сезон без стартов под эгидой FIS (этапы Кубка мира, чемпионаты мира), то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — это десять шагов назад. Какими бы хорошими ни были конкуренты для Натальи Непряевой и Александра Большунова внутри страны, они все равно не такие сильные, как на мировой арене", - приводит слова Вяльбе Telesport.