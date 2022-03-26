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3 часа назад

Вяльбе рассказала о последствиях изоляции российских лыжников

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об отстранении россиян от международных соревнований.

Вяльбе рассказала о последствиях изоляции российских лыжников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Если мы проведем один сезон без стартов под эгидой FIS (этапы Кубка мира, чемпионаты мира), то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — это десять шагов назад. Какими бы хорошими ни были конкуренты для Натальи Непряевой и Александра Большунова внутри страны, они все равно не такие сильные, как на мировой арене", - приводит слова Вяльбе Telesport.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд спортивных организаций принял решение отобрать у России некоторые крупные соревнования, а также не допускать российских атлетов к соревнованиям. Это коснулось лыжников, биатлонистов, пловцов, хоккеистов, футболистов, пилотов "Формулы-1", велогонщиков и многих других.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель перчаток Kinetixx разорвал контракт с лыжником Александром Большуновым.

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