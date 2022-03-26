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3 часа назад

Большунов уверенно выиграл квалификацию спринта на чемпионате России, Терентьев — 2-й

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В Сыктывкаре прошла мужская квалификация спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам.

Большунов уверенно выиграл квалификацию спринта на ЧР
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Победителем пролога стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второй результат показал победитель этапа Кубка мира, призёр ОИ-2022 в спринте Александр Терентьев. Третье место занял призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.

Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация

1. Александр Большунов – 2.26,51.

2. Александр Терентьев – отставание +1,55.

3. Глеб Ретивых +2,99.

4. Денис Филимонов +3,07.

5. Иван Горбунов +3,84.

6. Дмитрий Каракосов +4,13.

7. Сергей Забалуев +5,24.

8. Савелий Коростелёв +5,53.

Примечательно, что в четвертьфинальные забеги не сумели пробиться лыжники сборной РоссииДенис Спицов (59-й на финише) и Артём Мальцев (58-й).

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