Большунов уверенно выиграл квалификацию спринта на ЧР

В Сыктывкаре прошла мужская квалификация спринта свободным стилем в рамках чемпионата России – 2022 по лыжным гонкам.
Победителем пролога стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Второй результат показал победитель этапа Кубка мира, призёр ОИ-2022 в спринте Александр Терентьев. Третье место занял призёр чемпионатов мира Глеб Ретивых.
Лыжные гонки. Чемпионат России – 2022, Сыктывкар.
Мужчины. Спринт, свободный стиль. Квалификация
1. Александр Большунов – 2.26,51.
2. Александр Терентьев – отставание +1,55.
3. Глеб Ретивых +2,99.
4. Денис Филимонов +3,07.
5. Иван Горбунов +3,84.
6. Дмитрий Каракосов +4,13.
7. Сергей Забалуев +5,24.
8. Савелий Коростелёв +5,53.
Примечательно, что в четвертьфинальные забеги не сумели пробиться лыжники сборной России — Денис Спицов (59-й на финише) и Артём Мальцев (58-й).