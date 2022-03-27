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1 час назад

«Почему халявишь?»: Непряева рассказала о «наезде» Вяльбе

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева рассказала, как была раскритикована главой Федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе за то, что расслабилась на чемпионате России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Почему халявишь?»: Непряева рассказала о «наезде» Вяльбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Недавно ко мне подходила Елена Валерьевна спросила: "Почему ты халявишь, почему не убежала?" Я не знаю. Честно говоря, я уже немного подрасслабилась, уже тяжело как-то, уже не тот уровень, который был на этапах Кубка мира», - сказала Непряева журналистам.

В воскресенье Непряева одержала победу в скиатлоне. Днем ранее олимпийская чемпионка Пекина-2022 первенствовала в спринте. По словам чемпионки, турнир получился достойного уровня и лыжницы навязывают борьбу друг другу.

«Сегодня Катя Смирнова, можно сказать, тащила весь скиатлон. Я рада, что у нас получилось создать такой темп, что мы смогли убежать на последних километрах», - рассказала Непряева

Чемпионат России проходит в Сыктывкаре, он завершится 3 апреля.

Лыжный спорт,Наталья Непряева,Елена Вяльбе,
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