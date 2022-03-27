«Почему халявишь?»: Непряева рассказала о «наезде» Вяльбе

«Недавно ко мне подходила Елена Валерьевна спросила: "Почему ты халявишь, почему не убежала?" Я не знаю. Честно говоря, я уже немного подрасслабилась, уже тяжело как-то, уже не тот уровень, который был на этапах Кубка мира», - сказала Непряева журналистам.