В FIS обратились к иностранным лыжникам из-за отстранения россиян

«Хотелось бы больше понимания со стороны зарубежных коллег. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, нужно что-то делать, чтобы приблизить их к нам. Нужно не отвергать, а поддерживать», — заявил Миньере. Он выразил надежду, что международные федерации смогут прийти к консенсусу из-за участия россиян в международных турнирах.