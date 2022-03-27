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1 час назад

В FIS обратились к иностранным лыжникам из-за отстранения россиян

Lenta.ruLenta.ru

Директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньере обратился к иностранным лыжникам, критикующим отстраненных российских спортсменов. Его слова приводит NRK.

В FIS обратились к иностранным лыжникам из-за отстранения россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотелось бы больше понимания со стороны зарубежных коллег. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, нужно что-то делать, чтобы приблизить их к нам. Нужно не отвергать, а поддерживать», — заявил Миньере. Он выразил надежду, что международные федерации смогут прийти к консенсусу из-за участия россиян в международных турнирах.

26 марта глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о реакции иностранцев на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Вяльбе подчеркнула, что не получала критических сообщений от иностранцев, и отметила, что коллеги хотят отделить спорт от всего остального.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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