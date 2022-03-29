Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
1 час назад

Устюгов ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Советский спортСоветский спорт

Олимпийский чемпион из России Сергей Устюгов прокомментировал возможное завершение профессиональной карьеры из-за наложенных ограничений на отечественных спортсменов.

Устюгов ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На данный момент решение не принял. Этот вопрос стоит открыто. Вроде и побегать хочется, и в то же время ты понимаешь, что сейчас на нас наложили санкции. Возможно, международного сезона год или бол

Тут для меня есть небольшой плюс – я могу быть дома, больше находиться с семьей. Но есть огромный минус, потому что мы не будем гоняться с лыжниками из других стран. Тут надо взвешивать плюсы и минусы», – приводит слова Устюгова YouTube-канал «Большое Радио».

Напомним, российских лыжников не пустили на этап Кубка мира в Норвегию. После этого федерация приняла решение досрочно завершить международный сезон.

Лыжный спорт,Сергей Устюгов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители