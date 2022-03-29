«Что угодно могло произойти»: Большунов о страхе на соревнованиях в Норвегии

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал об обстановке на этапе Кубка мира в Норвегии, когда Россию отстранили от соревнований.

– Когда вы приехали на этап в Норвегию, там было чувство безопасности? Или люди там совсем потеряли человеческий облик? Мы помним это свинство с раскрашенным грузовиком.

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– Ну это совсем никуда не годится. Все-таки уважение должно быть. Но в той ситуации люди уже все забыли и стали какими-то другими методами влиять на нас. Хотя мы спортсмены, приезжаем соревноваться честно и чисто. Мы все делаем для этого.

Но в Норвегии было очень много негатива. Уехать оттуда было правильным решением. Даже если бы мы остались, то в Норвегии по всему кругу могут находиться зрители, так что было бы вообще не безопасно там бежать, потому что все что угодно могло произойти.

– Мне кажется, FIS тут сама себе ставит подножку. Интерес будет падать к таким соревнованиям.

– Когда исключают сильнейших лыжников – конечно. Это будет просто чемпионат Норвегии. Мы доказали на Олимпиаде, что одни из главных спортсменов в лыжах. Мы достойны и Олимпийских игр, и чемпионатов мира, и Кубка мира. Конкуренция должна быть. Когда этого не происходит – это уже не спорт, – рассказал Большунов в эфире ТК «Россия 24».

Вакс-грузовик сборной России по лыжным гонкам пострадал в результате вандализма на украинскую тематику. Инцидент произошел в норвежском Холменколлене, – повествует финское издание Iltalehti.

На борт грузовика нанесли несколько украинских флагов и надпись «Слава Украине» в ночь со вторника на среду. Сервис-бригада сборной России попыталась очистить грузовик от украинской символики, прежде чем отправиться домой.

– Нам мало что известно об этом нападении. Это вандализм. Мы считаем, что российская команда заслуживает того, дабы вернуться домой с миром, — комментирует исполнительный директор Игр в Холменколлене Штефан Маркс.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева заявила о том, что россиянам было бы небезопасно выступать на этапе Кубка мира в Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам спортсменки, некоторые местные фанаты вели себя неадекватно.

«Подходили в отеле чуть ли не с угрозами. Что-то кричали. Ну, правда, страшновато было. И представьте — Холменколлен. Там же всегда живой коридор из болельщиков. Из пьяных болельщиков!» — рассказала Непряева.

Россиянка добавила, что их команда вряд ли рискнула бы выходить на старт даже в том случае, если бы ее не отстранили. При этом, по словам Непряевой, не все норвежские болельщики ведут себя неадекватно.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о реакции иностранцев на отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Интервью с тренером доступно в группе проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».

«Меня, на самом деле, очень радует, что после начала всей этой ситуации с отстранением российских спортсменов ни один из моих коллег не прислал мне сообщение о том, что нас не понимает, не поддерживает и не видит в спорте», — поделилась она.

Вяльбе подчеркнула, коллеги хотят отделить спорт от всего остального.

Ранее Вяльбе рассказала о последствиях долгосрочной изоляции российских лыжников.

«Если мы проведем один сезон без стартов под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), то окажемся на краю пропасти. Один пропущенный год для нас — десять шагов назад», — заявила она.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об реакции иностранцев на отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Каждый имеет свою точку зрения, мнение, имеет право высказаться. Но, когда ты видишь, что норвежка искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером дает интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — приводит слова Вяльбе Sport24.

Также Вяльбе отметила, что все разговоры об отстранении российских лыжников поднял член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). Она добавила, что это было некорректно.

Норвежская спортсменка Тереза Йохауг заявляла, что будет неправильно позволить российским лыжникам представлять свою страну с флагом на груди.

Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Позже FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

Йорн Эрнст, менеджер четырёхкратной олимпийской чемпионки, 14-кратной чемпионки мира норвежской лыжницы Терезе Йохауг, отреагировал на резонансные слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о подопечной.

Ранее Вяльбе предположила, что позиция Йохауг по отстранению россиян от Кубка мира была навязана ей Федерацией лыжных гонок Норвегии. «Каждый имеет свою точку зрения, мнение, имеет право высказаться. Но когда ты видишь, что норвежка искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером даёт интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях… Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — заявила Вяльбе.

«Терезе никто не просил делать что-то после гонки. Она всё делает по собственной инициативе и имеет своё личное мнение.



Сам факт того, что Терезе обняла Непряеву после гонки, означает, что у неё нет ничего личного против Натальи или других российских спортсменов, это её общее отношение к ужасной ситуации, которая сложилась на Украине», — приводит слова Эрнста NRK.

Президент Норвежской лыжной ассоциации Эрик Рёсте, который вскоре покинет свой пост, отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе о том, что «в Норвегии всю бучу против нас (россиян) поднял член совета FIS. С его стороны это было неправильно и некорректно. Он призывал спортсменов отказываться соревноваться с русскими».

Рёсте заявил, что Вяльбе искажает действительность.

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«Решение о том, что российские спортсмены не будут допущены к участию в международных соревнованиях, было принято коллективно международным спортивным органом. Норвежские спортсмены, как и все остальные, сильно реагировали на происходящее, что вполне естественно, и их заявления, конечно, не являются результатом какого-либо приказа», — приводит слова Рёсте NRK.

Отметим, что главой комитета лыжных гонок FIS является трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг.

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьер Миньере высказался о критике в адрес трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в связи с его участием в митинге-концерте в «Лужниках».

«Если публично выступить против происходящего, то могут возникнуть проблемы с властями и риск потерять спортивную карьеру. Тогда Большунову пришлось бы покинуть страну, если бы он хотел продолжать карьеру.



Я бы очень хотел увидеть чуть больше понимания со стороны зарубежных коллег россиян. Если мы хотим перемен, то они должны состоять в том, чтобы привести их поближе к нам — не отворачиваться от них, а поддерживать.



Было бы хорошо узнать, был ли у него выбор, возможность сказать «нет». Терезе (Йохауг) родилась в Норвегии, я – во Франции. Мы выросли в странах, где у нас есть свобода высказать своё мнение публично», — приводит слова Миньере NRK.

Тренер российских лыжников Маркус Крамер, говоря о победах лыжников Александра Большунова и Натальи Непряевой в скиатлоне на чемпионате России, выразил сожаление, что россияне не участвуют на этапах Кубка мира. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Непряева — лучшая лыжница в России на данный момент. Она выиграла общий зачет Кубка мира. Большунов тоже выиграл скиатлон. Мне грустно, что они не выступают на этапах Кубка мира. Это очень печально для российских атлетов», — сказал Крамер.

После триумфальных Олимпийских игр в Пекине, где Непряева завоевала три награды (золото, серебро и бронзу), а Большунов — пять (три золота, серебро и бронзу), спортсмены приняли участие в чемпионате России.

В спринте Непряева одержала победу, а Большунов стал только вторым, пропустив вперед себя Александра Терентьева. Однако в скиатлоне, который прошел сегодня, оба лыжника стали победителями.

Стоит отметить, что Непряева в этом сезоне стала победителем в общем зачете Кубка мира, Большунов остановился в шаге от победы. «Большой хрустальный глобус» достался норвежцу Йоханнесу Клебо.

Российский лыжник Артём Мальцев высказался о решении Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) отстранить российских спортсменов от этапов Кубка мира.