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2 часа назад

Команда Натальи Непряевой завоевала бронзу в эстафете ЧР, победила Тюменская область

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Сборная Тюменской области завоевала золотые медали в эстафете 4х5 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре. За команду выступили Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Сборная Архангельской области, за которую на последнем этапе бежала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева, заняла третье место и завоевала бронзовые награды.

Команда Натальи Непряевой завоевала бронзу в эстафете
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Второе место заняла сборная Татарстана (Ольга Сергеева, Алия Иксанова, Анастасия Доценко, Виктория Трошина). Команда отстала от первого места на 2,5 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Женщины. Эстафета 1. Кучерук/Мекрюкова/Смирнова/Грухвина (Тюменская обл.) — 53.46,5 2. Сергеева/Иксанова/Доценко/Трошина (Республика Татарстан) +2,5 3. Горбунова/Николаева/Заборская/Непряева (Архангельская обл.) +23,1

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