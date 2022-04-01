Команда Натальи Непряевой завоевала бронзу в эстафете

Сборная Тюменской области завоевала золотые медали в эстафете 4х5 км на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Сыктывкаре. За команду выступили Ольга Кучерук, Наталья Мекрюкова, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина. Сборная Архангельской области, за которую на последнем этапе бежала олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Наталья Непряева, заняла третье место и завоевала бронзовые награды.