Тренер Большунова рассказал о слабых сторонах лыжника

"Были моменты, когда на важных тренировках Саша не мог выйти на предельные скорости, но мы старались найти этому объяснение и шли дальше. Но были и минусы. Из-за травмированных ахиллов у него практически была сорвана вся летняя подготовка, не проделана ни беговая работа, ни резкие мощные движения на ноги и руки", - приводит слова Бородавко "Чемпионат".