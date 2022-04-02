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2 часа назад

Тренер Большунова рассказал о слабых сторонах лыжника

Газета.Ruиещё 2

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о слабых сторонах лыжника в сезоне-2021/22.

Тренер Большунова рассказал о слабых сторонах лыжника
Фото: EPAEPA

"Были моменты, когда на важных тренировках Саша не мог выйти на предельные скорости, но мы старались найти этому объяснение и шли дальше. Но были и минусы. Из-за травмированных ахиллов у него практически была сорвана вся летняя подготовка, не проделана ни беговая работа, ни резкие мощные движения на ноги и руки", - приводит слова Бородавко "Чемпионат".

Специалист отметил, что его подопечный по ходу всего сезона продолжать работать и компенсировать недостаток летней практики.

"Саня почти каждый день на вкатке в Финляндии накатывал по 100 км или больше. Он проделал огромный объем как аэробной, так и силовой работы. Бесследно ничего не проходит", - сказал тренер.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом Игр 2022 года в Пекине. Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Спортсмены сосредоточатся на внутренних соревнованиях.

Ранее стало известно, что президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе будет переизбираться в состав совета FIS.

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