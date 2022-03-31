Норвежская лыжница Йохауг ответила на критику со стороны Вяльбе

«Когда ты видишь, что Йохауг искренне после финиша обнимается с Натальей Непряевой, а вечером дает интервью, где говорит о нежелании видеть русских на соревнованиях... Это говорит о том, что руководители призвали сказать так», — сказала Вяльбе.