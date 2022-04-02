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6 часов назад

Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам упрекнули в звездной болезни

Lenta.ruиещё 2

Олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам упрекнули в звездной болезни
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала олимпийскую чемпионку Веронику Степанову. Ее слова передает РИА Новости.

«Некой звездной болезнью у нас болеет, наверное, только Вероника Степанова. Я ее не вижу даже», — заявила Вяльбе. Глава ФЛГР упрекнула 21-летнюю лыжницу в пропуске чемпионата России в Сыктывкаре. При этом, по словам Вяльбе, Степанова часто появляется на телевидении.

«У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что, может, лучше начать тренироваться? Все на чемпионате России бегают, что ты там делаешь, в Москве-то? Не могу понять, ты больна или ты не больна? Если больна, то тогда лечись, фиг ли ты там… А потом как-то сразу не наберу, а то начну орать на нее», — поделилась тренер.

Ранее Вяльбе высказалась о результатах олимпийского сезона. «Оценка пять за весь сезон. Не пять с плюсом, но пять абсолютно твердая. Сто процентов», — заявила она и отметила, что россияне установили высокую планку и теперь ее надо удержать.

Степанова в составе сборной России завоевала золото Олимпиады в Пекине на эстафете. Сама спортсменка вошла в историю как самая молодая олимпийская чемпионка. Ей удалось выиграть награду в возрасте 21 года и 39 дней.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Елена Вяльбе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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