Глава Норвежской лыжной ассоциации ответил на обвинение Вяльбе

Глава Норвежской лыжной ассоциации Эрик Ресте отреагировал на слова Елены Вяльбе, которая обвинила его в создании истерии вокруг российских лыжников.
"Я воспринимаю эти высказывания как неоднократные попытки отвлечь внимание от фактов в этой трагической ситуации. Это (ситуация на Украине) совершенно экстраординарно и является основанием для того, что я от имени Федерации лыжных видов спорта Норвегии обратился к FIS с просьбой отказать российским спортсменам в участии в Кубке мира", — передает слова Ресте Dagbladet.
Вяльбе считает Ресте главным виновником отстранения российских лыжников. Напомним, что российские лыжники были отстранены от участия в последних этапах Кубка мира сезона 2021/22, хотя до последнего имели надежду на это.
1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Последним турниром для отечественных лыжников стал чемпионат России в Сыктывкаре, где Александр Большунов выиграл четыре золотые медали, а Наталья Непряева - пять наград. Ранее Елена Вайцеховская порассуждала о том, что произойдет с мировым спортом в отсутствии российских атлетов.