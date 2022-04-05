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1 час назад

Глава Норвежской лыжной ассоциации ответил на обвинение Вяльбе

Газета.Ruиещё 4

Глава Норвежской лыжной ассоциации Эрик Ресте отреагировал на слова Елены Вяльбе, которая обвинила его в создании истерии вокруг российских лыжников.

Глава Норвежской лыжной ассоциации ответил на обвинение Вяльбе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я воспринимаю эти высказывания как неоднократные попытки отвлечь внимание от фактов в этой трагической ситуации. Это (ситуация на Украине) совершенно экстраординарно и является основанием для того, что я от имени Федерации лыжных видов спорта Норвегии обратился к FIS с просьбой отказать российским спортсменам в участии в Кубке мира", — передает слова Ресте Dagbladet.

Вяльбе считает Ресте главным виновником отстранения российских лыжников. Напомним, что российские лыжники были отстранены от участия в последних этапах Кубка мира сезона 2021/22, хотя до последнего имели надежду на это.

1 марта Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона. Последним турниром для отечественных лыжников стал чемпионат России в Сыктывкаре, где Александр Большунов выиграл четыре золотые медали, а Наталья Непряева - пять наград. Ранее Елена Вайцеховская порассуждала о том, что произойдет с мировым спортом в отсутствии российских атлетов.

Лыжный спорт,Зимние виды спорта,Наталья Непряева,Елена Вяльбе,Александр Большунов,
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