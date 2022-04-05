Глава Норвежской лыжной ассоциации ответил на обвинение Вяльбе

"Я воспринимаю эти высказывания как неоднократные попытки отвлечь внимание от фактов в этой трагической ситуации. Это (ситуация на Украине) совершенно экстраординарно и является основанием для того, что я от имени Федерации лыжных видов спорта Норвегии обратился к FIS с просьбой отказать российским спортсменам в участии в Кубке мира", — передает слова Ресте Dagbladet.