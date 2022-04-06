Олимпийская чемпионка Степанова объяснила пропуск ЧР по лыжным гонкам

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, почему пропустила чемпионат России в Сыктывкаре.
"Если бы была здорова, то, безусловно, бежала бы там. Но врачи однозначно рекомендовали пройти полный курс лечения и от соревновательной нагрузки воздержаться. Руководство в курс поставлено незамедлительно. Я никогда не участвую в соревнованиях полубольной, не долечившись и не слушая докторов. И не собираюсь. Показывать максимальный результат можно лишь будучи полностью здоровой. Самодиагнозы не ставлю, у нас в команде прекрасные врачи, они при необходимости направляют к специалистам узкого профиля. Не прекращала тренироваться в марте-апреле ни на день, но нагрузку снизила – опять же, в строгом соответствии с указаниями врачей", – написала спортсменка в Telegram-канале.
Напомним, что свои последние старты этого сезона россиянка провела в феврале на молодежном чемпионате мира в норвежской Люгне, где стала третьей в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом и смешанной эстафете. 21-летняя Степанова является самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2022 в Пекине в составе сборной России она завоевала золотую медаль в эстафете.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему сказала о "звездной болезни" лыжницы Вероники Степановой.