Олимпийская чемпионка Степанова объяснила пропуск ЧР по лыжным гонкам

"Если бы была здорова, то, безусловно, бежала бы там. Но врачи однозначно рекомендовали пройти полный курс лечения и от соревновательной нагрузки воздержаться. Руководство в курс поставлено незамедлительно. Я никогда не участвую в соревнованиях полубольной, не долечившись и не слушая докторов. И не собираюсь. Показывать максимальный результат можно лишь будучи полностью здоровой. Самодиагнозы не ставлю, у нас в команде прекрасные врачи, они при необходимости направляют к специалистам узкого профиля. Не прекращала тренироваться в марте-апреле ни на день, но нагрузку снизила – опять же, в строгом соответствии с указаниями врачей", – написала спортсменка в Telegram-канале.