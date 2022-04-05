Резцова прокомментировала недопуск дочери к ЧР по лыжным гонкам

Трехкратная олимпийская чемпиона Анфиса Резцова высказалась по поводу недопуска своей дочери Кристины к участию в чемпионате России по лыжным гонкам.

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«Она бы и в лыжах многих, я думаю, уделала бы. Ход у нее просто вышка. Вяльбе там начала… выделываться», — приводит слова Резцовой «Комсомольская правда».

Кристина Резцова выступает в биатлоне. На Олимпийских играх в Пекине она стала обладателем бронзовой медали в смешанной эстафете и серебра — в женской эстафете.

В этом сезоне Резцова-младшая также стала лучшей биатлонисткой по версии Союза биатлонистов России (СБР). Она набрала 1608 баллов. На второй строчке расположилась Виктория Сливко (1182 балла). Тройку лучших биатлонисток сезона замкнула Ирина Казакевич (1168 баллов).

3 апреля Резцова стала победителем в масс-старте на чемпионате России, который проходил в Тюмени. На соревнованиях выступали представители сборных России и Белоруссии. Отечественные спортсмены боролись за награды чемпионата России, все участники, независимо от гражданства, — за награды Кубка Союза биатлонистов России.

Напомним, что российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях, проводимых Международным союзом биатлонистов (IBU).