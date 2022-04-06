Дементьев оценил вклад Вяльбе в развитие лыжных гонок

«На мой взгляд, за последние годы лыжные гонки у нас сделали качественный скачок вперёд. Диалог между спортсменами и тренерами вышел на профессиональный уровень во многом за счёт того, что в своё время Елена Валерьевна Вяльбе приняла решение о создании нескольких тренировочных групп. Сейчас мы видим, что тот риск полностью себя оправдал. Нужно было идти вперёд, и она как менеджер сделала всё для этого шага. Лучшее качество лидера – умение брать ответственность на себя. Елена Валерьевна никогда ответственность на других не перекладывала», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.