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1 час назад

Александр Большунов более трех часов был под наркозом

Чемпионат.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал подробности операции на челюсти, которую перенёс лидер мужской национальной команды Александр Большунов. Спортсмену сделали операцию перед сезоном-2021/2022, после того как он упал с велосипеда и повредил зубы.

Александр Большунов более трех часов был под наркозом
Фото: ТАССТАСС

«Падение было очень серьёзное, я молил бога, чтобы от падения не было разрывов внутренних органов, чтобы не были повреждены нервы. Была травма руки, к тому же падение всегда влечёт за собой серьёзные последствия. Но господь миловал, и всё это прошло достаточно нормально. Но тогда я всё это видел вживую, всё это происходило на моих глазах, и тогда, конечно, были самые серьёзные переживания.

Это была действительно операция, больше трёх часов под наркозом. Мы знаем, что всё-таки воздействие наркоза на человека бесследно не проходит. Поэтому, конечно, это были сплошные переживания, прежде всего за его здоровье, переживание за человека. И второе – насколько быстро он сможет восстановиться», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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