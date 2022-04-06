Александр Большунов более трех часов был под наркозом

«Падение было очень серьёзное, я молил бога, чтобы от падения не было разрывов внутренних органов, чтобы не были повреждены нервы. Была травма руки, к тому же падение всегда влечёт за собой серьёзные последствия. Но господь миловал, и всё это прошло достаточно нормально. Но тогда я всё это видел вживую, всё это происходило на моих глазах, и тогда, конечно, были самые серьёзные переживания.