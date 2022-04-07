«Неприятный тип»: Резцова о поддержавшем отстранение россиян Клебо

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, поддержавшего отстранение российских спортсменов от международных турниров. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
«Неприятный тип. Это его выбор так говорить. И его логика в какой-то степени понятна. Убрали его главного конкурента, Сашу Большунова», — объяснила она.
Резцова обратилась к Большунову и пожелала ему не обращать внимания на подобные высказывания.
Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо рассказал, что он думает об участии Александра Большунова в митинг-концерте в «Лужниках».
«Ничего не думаю об этом. Здесь особая ситуация. Я не буду уделять этому много времени, но считаю, что принятое решение (об отстранении от международных стартов) было правильным. Посмотрим, чем все это закончится», — приводит слова норвежца VG.
Напомним, что 28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Позже Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.
Стоит отметить, что Наталья Непряева смогла выиграть общий зачет Кубка мира несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал Йоханнес Клебо, второе место досталось Александру Большунову.
Российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала слова пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо о том, что он поддерживает отстранение российских спортсменов от международных стартов.
«Это решение, что я могу сказать. Тереза Йохауг тоже так высказалась. Не знаю, как еще прокомментировать. Был ли у него выбор, мог ли он сказать по-другому — вот вопрос», — приводит слова спортсменки Sport24.
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов прокомментировал невозможность выступить на лыжном марафоне в Хольменколлене (Норвегия). Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила россиян от международных соревнований, после того как в Норвегии стали проявлять недовольство по поводу участия россиян в этапах Кубка мира.
«Понятно, что выиграть там было бы солиднее. Победа на Хольменколленском марафоне была одной из моих целей на концовку сезона. Но выиграл Дёминский — и, в общем, это сопоставимо. Потому что прошёл он в прекрасной атмосфере. Было огромное количество болельщиков, всё по-доброму.
А раз многие норвежские спортсмены начали очень плохо о нас высказываться, смысла оставаться там больше не было. Можно сказать, они нас просто выгнали, убрали главных конкурентов. Мне кажется, поступать так было совсем неправильно», — приводит слова Большунова «Спорт-экспресс».
Норвежский лыжник Пол Голберг прокомментировал слова Александра Большунова, который высказался в адрес норвежских спортсменов, обвинив их в недружественности.
«Мне очень жаль, что он таким образом видит ситуацию, в которой мы все находимся. У меня нет к нему ничего, кроме уважения как к спортсмену», — передает слова Голберга NRK.
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о критике со стороны иностранных спортсменов в адрес российских коллег.
«Для меня это вообще неприемлемо. И мы сейчас видим, что все-таки здравые люди есть. Это касается прежде всего Международной федерации футбола. Многим хотелось, чтобы нас с помпой выгнали из ФИФА. Но люди видели, какой чемпионат мира провели, глава ФИФА Джанни Инфантино назвал тот турнир лучшим в истории.
Такие люди понимают, что это политика, и занимают нейтралитет. Поэтому я считаю, что многих высказываний спортсменов не должно быть, поскольку это политическая сторона. Многие спортсмены просто не представляют, что происходит. Просто идет какая-то ненависть ко всему русскому.
Многие высказываются просто непристойно. Начинаешь понимать, что это за люди. Может быть, они большие спортсмены, но есть русская поговорка: молчи, сойдешь за умного. Это здесь как раз работает», — приводит слова специалиста РИА «Новости».
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о санкциях в адрес российских спортсменов.
«Глубокое разочарование, поскольку здесь читалось между строк, что это заказуха, что МОК настоятельно рекомендует всем федерациям одно и то же. То, что мы испытывали на этапах Кубка мира, – это, конечно, очень-очень неприятно. Была такая напряженная обстановка», — приводит слова наставника РИА «Новости».
Бородавко также добавил, что надеется на участие российских лыжников в следующем международном сезоне.
«Надежда есть. Многие понимают, что в лыжных гонках, как и в любом виде спорта, болельщики приходят смотреть на звезд.
Например, сейчас в футболе люди ходят на Месси, а у нас раньше ходили смотреть на Эдуарда Стрельцова, Федора Черенкова. И вот это противостояние того же Александра Большунова с Йоханнесом Клебо, другими спортсменами, как выступает та же самая Наталья Непряева, которая бьется со шведками, это действительно завораживающее зрелище», – сказал специалист.
Отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях приведет к печальным последствиям для всего спорта, такое мнение высказал бывший главный тренер сборной Финляндии Рейо Юлхя.
— Если русские не будут выступать, это будет катастрофа. Мы потеряем одного важного участника соревнований. Международный лыжный спорт не выдержит этого и, как сказала (глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, возможно, Россия тоже, — приводят слова Юлхя Iltalehti.
Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе прокомментировала слова бывшего тренера сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юлхя. Ранее Юлхя заявил, что «отсутствие русских на Кубке мира — это катастрофа». Российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта (FIS).
«Мы тоже считаем, что отстранение российских лыжников от международных турниров — это катастрофа. Россия — один из крупных участников соревнований. И, безусловно, это хороший знак, что иностранные спортсмены, тренеры и не только они поддерживают наших спортсменов», — цитирует Вяльбе «Спорт-экспресс».
Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньерей высказался об участии Александра Большунова в митинг-концерте в «Лужниках».
«У россиян могут возникнуть проблемы с властями, риск потерять спортивную карьеру, если публично выступить против происходящего. Тогда Большунову пришлось бы покинуть страну, если бы он хотел продолжить карьеру. Я бы очень хотел увидеть чуть больше понимания со стороны зарубежных коллег россиян. Было бы хорошо узнать, был ли у него выбор, возможность сказать «нет», — приводит слова Миньерея NRK.
Также производитель перчаток немецкий бренд Kinetixx не планирует больше сотрудничать с Большуновым и другими российскими спортсменами после того, как лыжник принял участие в митинг-концерте в «Лужниках». Помимо Большунова компания работала с несколькими российскими биатлонистами и Федерацией лыжных гонок России (ФЛГР).
Напомним, что российские лыжники досрочно завершили международный сезон из-за отстранения. Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира, уступив только норвежцу Йоханнесу Клебо.
Трёхкратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, бывший норвежский лыжник Вегард Ульванг, являющийся главой комитета лыжных гонок в FIS, предположил, когда россиянам разрешат участвовать в международных стартах.
«Спорту нужно следовать за остальным обществом в таком серьёзном деле. Если отменят санкции и откроют воздушное пространство, то спорту надо за этим последовать. Но не раньше. Это очень серьёзно. Мы видим по телевизору ужасные картины. Спорт не может притворяться, что ничего не случилось.
Мы в конфликте, который, судя по всему, ждёт эскалация. И это переносит нас туда, где я рос в Киркенесе в 60-е и 70-е. Там многие улицы носят русские имена. Но сейчас мы возвращаемся к мрачной главе. Это трагично.
С 1989-го развитие отношений было позитивным, у нас был потрясающий период с открытыми границами. Очень жаль, что теперь мы на пути в то состояние, которое уже считали прошлым. У меня там (в России) много хороших друзей, но с ними уже не так просто общаться», — приводит слова Ульванга Dagbladet.