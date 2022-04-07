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1 час назад

IBU полностью запретил использование фтора с сезона-2022/23

Матч ТВиещё 2

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что он введет полный запрет на средства для подготовки лыж, содержащие фтор, на всех соревнованиях, начиная с сезона-2022/23.

IBU полностью запретил использование фтора
Фото:  Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— IBU разработал эффективный метод тестирования с использованием специального устройства. Испытания данного устройства были проведены совместно с национальными федерациями на четырех этапах Кубка мира, метод тестирования был продемонстрирован комиссии спортсменов IBU на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, — сообщает пресс-служба IBU.

Задолго до начала сезона запланированы дополнительные тесты и образовательные семинары с участием команд и технических специалистов, а также партнеров.

В июне прошлого года IBU ввел запрет на мази, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), продукты с низкоцепочечным фтором (C6) были разрешены.

Лыжный спорт,
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