IBU полностью запретил использование фтора

Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что он введет полный запрет на средства для подготовки лыж, содержащие фтор, на всех соревнованиях, начиная с сезона-2022/23.

Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВ Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

— IBU разработал эффективный метод тестирования с использованием специального устройства. Испытания данного устройства были проведены совместно с национальными федерациями на четырех этапах Кубка мира, метод тестирования был продемонстрирован комиссии спортсменов IBU на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене, — сообщает пресс-служба IBU.

Задолго до начала сезона запланированы дополнительные тесты и образовательные семинары с участием команд и технических специалистов, а также партнеров.