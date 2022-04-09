"Без шансов": в Польше ответили на решение Вяльбе переизбираться в FIS

В Польской лыжной ассоциации выступили против того, чтобы Елена Вяльбе переизбиралась в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на польские СМИ.
«Без шансов. Сто процентов, что мы не будем поддерживать эту кандидатуру, наоборот, мы выступим с сильной оппозицией», — заявил генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель.
Ранее против кандидатуры Вяльбе высказался глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми.
Известно, что отстранение российских и белорусских лыжников из-за украинского кризиса не касается членов FIS.
Елена Вяльбе - глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России. Она состоит в совете FIS с июня 2021 года. Выборы нового состава пройдут 26 мая в Милане.