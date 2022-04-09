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9 апреля

"Без шансов": в Польше ответили на решение Вяльбе переизбираться в FIS

Майк Габриелян

В Польской лыжной ассоциации выступили против того, чтобы Елена Вяльбе переизбиралась в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом сообщает издание «Чемпионат» со ссылкой на польские СМИ.

"Без шансов": в Польше ответили на решение Вяльбе переизбираться в FIS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Без шансов. Сто процентов, что мы не будем поддерживать эту кандидатуру, наоборот, мы выступим с сильной оппозицией», — заявил генеральный секретарь Польской лыжной ассоциации Ян Винкель.

Ранее против кандидатуры Вяльбе высказался глава Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми.

Известно, что отстранение российских и белорусских лыжников из-за украинского кризиса не касается членов FIS.

Елена Вяльбе - глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России. Она состоит в совете FIS с июня 2021 года. Выборы нового состава пройдут 26 мая в Милане.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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