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9 апреля

Норвежец прыснул в лицо российскому лыжнику лекарством от астмы

Майк Габриелян

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как соперник из Норвегии прыснул ему в лицо лекарством от астмы. Об этом сообщает Матч ТВ.

Норвежец прыснул в лицо российскому лыжнику лекарством от астмы
Фото: ТАССТАСС

«Был случай, когда я лидировал на «Тур де Ски», выигрывал минуту перед последней гонкой. Мартин Йонсруд Сундбю в тот момент демонстративно повернулся ко мне, достал баллончик и пшикнул сальбутамолом», - рассказал Устюгов.

По его словам, многие спортсмены используют этот и другие препараты как разрешенные «терапевтические исключения», но он их не осуждает и «относится абсолютно нейтрально.

«У нас большинство лыжников на этапе Кубка мира пшикают, но зачем лезть туда. Ворошить, думаю, не стоит. Самое прикольное, что ты их побеждаешь», - подытожил россиянин.

Сальбутамол - препарат, который предупреждает и купирует бронхоспазм; снижает сопротивление в дыхательных путях, увеличивает жизненную емкость легких. Он применяется при бронхиальной астме и других болезнях легочной системы. Сейчас препарат не считается допингом при наличии заболеваний у спортсменов. Этим массово пользуются западные лыжники, особенно норвежские.

Споры по поводу употребления препаратов от астмы, в частности сальбутамола, профессиональными спортсменами не утихают уже больше 20 лет.

Ранее норвежский телеканал TV2 рассказал, что представители Норвежской федерации лыжного спорта (НФЛС) рекомендуют лекарства от астмы даже здоровым спортсменам.

Лыжный спорт,Сергей Устюгов,
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