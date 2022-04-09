Норвежец прыснул в лицо российскому лыжнику лекарством от астмы

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, как соперник из Норвегии прыснул ему в лицо лекарством от астмы. Об этом сообщает Матч ТВ.

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«Был случай, когда я лидировал на «Тур де Ски», выигрывал минуту перед последней гонкой. Мартин Йонсруд Сундбю в тот момент демонстративно повернулся ко мне, достал баллончик и пшикнул сальбутамолом», - рассказал Устюгов.

По его словам, многие спортсмены используют этот и другие препараты как разрешенные «терапевтические исключения», но он их не осуждает и «относится абсолютно нейтрально.

«У нас большинство лыжников на этапе Кубка мира пшикают, но зачем лезть туда. Ворошить, думаю, не стоит. Самое прикольное, что ты их побеждаешь», - подытожил россиянин.

Сальбутамол - препарат, который предупреждает и купирует бронхоспазм; снижает сопротивление в дыхательных путях, увеличивает жизненную емкость легких. Он применяется при бронхиальной астме и других болезнях легочной системы. Сейчас препарат не считается допингом при наличии заболеваний у спортсменов. Этим массово пользуются западные лыжники, особенно норвежские.

Споры по поводу употребления препаратов от астмы, в частности сальбутамола, профессиональными спортсменами не утихают уже больше 20 лет.