«Подобные поступки не красят»: Устюгов о пощечине Клебо

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, почему он шлепнул по щеке соперника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в 2019 году.
Спортсмен признался, что «подобные поступки не красят» и объяснил, что «был горячий, на эмоциях».
«Я готовился, но проиграл. Надо было как-то выплеснуть эту энергию, но делать это не «на камеру», - сказал Устюгов в интервью Metaratings.
По его словам, сейчас он повел бы себя по-другому. Во многом из-за того, что пример со взрослых спортсменов берут дети. Они «могут тоже начать толкаться или махаться».
Также россиянин отметил, что сейчас между ним и норвежцем нет никакого негатива, а лишь конкуренция.
Сергей Устюгов в составе мужской эстафетной команды стал олимпийским чемпионом 2022 года. Эта медаль стала первой для 30-летнего лыжника.
Помимо Устюгова сборную представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов.
Накануне Устюгову исполнилось 30 лет. Он рассказал, чего ему хочется на день рождения.