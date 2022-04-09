«Подобные поступки не красят»: Устюгов о пощечине Клебо

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, почему он шлепнул по щеке соперника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в 2019 году.

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Спортсмен признался, что «подобные поступки не красят» и объяснил, что «был горячий, на эмоциях».

«Я готовился, но проиграл. Надо было как-то выплеснуть эту энергию, но делать это не «на камеру», - сказал Устюгов в интервью Metaratings.

По его словам, сейчас он повел бы себя по-другому. Во многом из-за того, что пример со взрослых спортсменов берут дети. Они «могут тоже начать толкаться или махаться».

Также россиянин отметил, что сейчас между ним и норвежцем нет никакого негатива, а лишь конкуренция.

Сергей Устюгов в составе мужской эстафетной команды стал олимпийским чемпионом 2022 года. Эта медаль стала первой для 30-летнего лыжника.