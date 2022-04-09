Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
9 апреля

«Подобные поступки не красят»: Устюгов о пощечине Клебо

Майк Габриелян

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал, почему он шлепнул по щеке соперника Йоханнеса Клебо на чемпионате мира в 2019 году.

«Подобные поступки не красят»: Устюгов о пощечине Клебо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмен признался, что «подобные поступки не красят» и объяснил, что «был горячий, на эмоциях».

«Я готовился, но проиграл. Надо было как-то выплеснуть эту энергию, но делать это не «на камеру», - сказал Устюгов в интервью Metaratings.

По его словам, сейчас он повел бы себя по-другому. Во многом из-за того, что пример со взрослых спортсменов берут дети. Они «могут тоже начать толкаться или махаться».

Вяльбе рассказала о проблемах Устюгова с характером

Также россиянин отметил, что сейчас между ним и норвежцем нет никакого негатива, а лишь конкуренция.

Сергей Устюгов в составе мужской эстафетной команды стал олимпийским чемпионом 2022 года. Эта медаль стала первой для 30-летнего лыжника.

Помимо Устюгова сборную представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов.

Накануне Устюгову исполнилось 30 лет. Он рассказал, чего ему хочется на день рождения.

Лыжный спорт,Йоханнес Клебо,Денис Спицов,Алексей Червоткин,Александр Большунов,Сергей Устюгов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители