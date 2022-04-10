Большунов выиграл ультрамарафон на 70 км классическим стилем

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, занял первое место на дистанции 70 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования прошли в воскресенье в Мончегорске (Мурманская область).
Большунов преодолел дистанцию за 3 часа 9 минут 34 секунды. Вторым стал Илья Семиков из Республики Коми (отставание - 6,2 секунды). Третьим - Андрей Ларьков, выступающий за Республику Татарстан (+1.32,7).
Большунову 25 лет, он является победителем Кубка мира предыдущих двух сезонов. Также российский спортсмен является первым в истории страны лыжником, кто смог выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.