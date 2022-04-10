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16 часов назад

Большунов выиграл лыжный ультрамарафон на 70 км классическим стилем

ТАССиещё 3

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, занял первое место на дистанции 70 км классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования прошли в воскресенье в Мончегорске (Мурманская область).

Большунов выиграл ультрамарафон на 70 км классическим стилем
Фото: EPAEPA

Большунов преодолел дистанцию за 3 часа 9 минут 34 секунды. Вторым стал Илья Семиков из Республики Коми (отставание - 6,2 секунды). Третьим - Андрей Ларьков, выступающий за Республику Татарстан (+1.32,7).

Большунову 25 лет, он является победителем Кубка мира предыдущих двух сезонов. Также российский спортсмен является первым в истории страны лыжником, кто смог выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Лыжный ультрамарафон на дистанции 70 км в Мончегорске традиционно завершает программу чемпионата России и проводится в Мурманской области в первой половине апреля. Его организаторами выступают Федерация лыжных гонок России, Министерство спорта Мурманской области, администрация Мончегорска при содействии компании "Норникель" и дочернего предприятия "Кольская ГМК", которое в 2008 году как градообразующее предприятие помогло вернуть ультрамарафон в Мончегорск после длительного перерыва.
Лыжный спорт,Илья Семиков,Андрей Ларьков,Александр Большунов,Норникель,
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