Большунов победил в масс-старте на «Хибинской весне»

Большунову 25 лет, он является победителем Кубка мира предыдущих двух сезонов. Также российский спортсмен является первым в истории страны лыжником, кто смог выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.