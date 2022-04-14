Большунов победил в масс-старте на «Хибинской весне»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, в четверг одержал победу в масс-старте на дистанции 15 км свободным стилем на лыжных соревнованиях "Хибинская весна". Гонка прошла в Кировске (Мурманская область).
Результат Большунова составил 34 минуты 33,2 секунды. Вторым финишировал представитель Республики Татарстан Андрей Ларьков (отставание - 1,5 секунды). Третье место занял Евгений Белов из Тюменской области (+3,5).
Большунову 25 лет, он является победителем Кубка мира предыдущих двух сезонов. Также российский спортсмен является первым в истории страны лыжником, кто смог выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград - три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.
VI Всероссийские соревнования по лыжным гонкам "Хибинская весна" прошли в Кировске (Мурманской области) на лыжном комплексе "Тирвас". В них приняли участие около 200 спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана. Традиционно гонка "Хибинская весна" является завершающим стартом спортивного сезона по лыжным гонкам.