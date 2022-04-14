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9 часов назад

Вяльбе ответила противникам ее переизбрания в совет FIS

Lenta.ru

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила противникам ее кандидатуры для переизбрания в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ее цитирует РБК.

Вяльбе ответила противникам ее переизбрания в совет FIS
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вяльбе заявила, что уже подала необходимые документы. «А остальное обсуждение в комментариях не нуждается», — добавила она.

Ранее президент Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми высказался о возможном переизбрании Вяльбе в совет FIS. «В этом вопросе нет ничего неясного. Мы решительно осуждаем ее кандидатуру, и я не собираюсь избирать ее в состав правления», — заявил он. Хаапасалми подчеркнул, что выступает против переизбрания россиянки из-за ситуации на Украине.

Новый состав совета FIS будет избран на генеральной ассамблее федерации, которая пройдет 26 мая в Милане. Вяльбе вошла в состав органа летом прошлого года.

Лыжный спорт,Елена Вяльбе,
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