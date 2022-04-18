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1 час назад

Губерниев осудил Вяльбе за слова о звездной болезни олимпийской чемпионки

Lenta.ruиещё 2

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за отношение к олимпийской чемпионке Веронике Степановой. Его цитирует РИА Новости.

Губерниев осудил Вяльбе
Фото: ТАССТАСС

«Прошлое, пусть и героическое, которое пытается бороться с настоящим и будущим, обречено на поражение. Я миллион тысяч раз могу поддержать Нику Степанову. Хватит вспоминать о временах Советского Союза. Молодежь сейчас другая, молодежь замечательная. Ей надо помогать, а не мешать», — заявил он.

Журналист осудил Вяльбе за слова о звездной болезни 21-летней спортсменки.

«Звезда в лыжных гонках, по мнению руководителя ФЛГР, это не Вероника Степанова и не Наталья Непряева. Главная звезда — это и есть руководитель Федерации лыжных гонок России», — поделился Губерниев.

Ранее Вяльбе заявила, что увидела в действиях Степановой признаки звездной болезни. Она раскритиковала спортсменку за частое появление в эфирах телеканалов и упрекнула Степанову в пропуске чемпионата России в Сыктывкаре. Лыжница отреагировала на эти слова цитатой русского писателя Ивана Бунина:

«Я не червонец, чтобы всем нравиться».

Степанова в составе сборной России завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине в эстафете. Она вошла в историю как самая молодая олимпийская чемпионка в истории лыжных гонок. Ей удалось выиграть награду в возрасте 21 года и 39 дней.

Лыжный спорт,Российские спортсменки,Вероника Степанова,Наталья Непряева,Елена Вяльбе,Дмитрий Губерниев,Иван Бунин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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