Губерниев осудил Вяльбе

«Прошлое, пусть и героическое, которое пытается бороться с настоящим и будущим, обречено на поражение. Я миллион тысяч раз могу поддержать Нику Степанову. Хватит вспоминать о временах Советского Союза. Молодежь сейчас другая, молодежь замечательная. Ей надо помогать, а не мешать», — заявил он.