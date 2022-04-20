Шведский олимпийский комитет ожидал большего в Пекине

«Нормально получать критику. Мы все должны оставаться непредвзятыми и быть готовыми к тому, что нас будут сравнивать — даже собственный олимпийский комитет. Это нормально, у него есть своё мнение, но оно не единственное в данной ситуации», – сказал Оберг в интервью TT.