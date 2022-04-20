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1 час назад

Шведский олимпийский комитет: ожидали большего от лыж и биатлона в Пекине

Чемпионат.com

Представитель Шведского олимпийского комитета Петер Рейнебо высказался о результатах лыжной и биатлонной сборных на Играх в Пекине, признав их неудовлетворительными.

Шведский олимпийский комитет ожидал большего в Пекине
Фото: ТАССТАСС

Напомним, в сумме шведские лыжники и биатлонисты завоевали восемь медалей, две из которых – золотые.

«В лыжных гонках и биатлоне мы показали результаты, не равные нашим возможностям. Также очевидно, что ни в одном из биатлонных стартов и лыжных соревнованиях у нас не было лучших по своему ходу лыж», – приводит слова функционера издание SVT.

На критику Рейнебо отреагировал глава Шведской федерации лыжного спорта Ларс Оберг.

«Нормально получать критику. Мы все должны оставаться непредвзятыми и быть готовыми к тому, что нас будут сравнивать — даже собственный олимпийский комитет. Это нормально, у него есть своё мнение, но оно не единственное в данной ситуации», – сказал Оберг в интервью TT.

Лыжный спорт,
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