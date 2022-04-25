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40 минут назад

Дмитрий Губерниев высказался о конфликте Вероники Степановой и Елены Вяльбе

Чемпионат.comиещё 3

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за отношение к олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Веронике Степановой. По мнению Губерниева, Вяльбе неправа в том, что запрещает Степановой проявлять себя так, как она хочет.

Губерниев рассказал про конфликт Вяльбе и Степновой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Веронике сейчас не позавидуешь, потому что она попала под такой пресс со стороны Елены Валерьевны. К сожалению, в этом смысле биатлонная федерация отличается от лыжной, потому что, хотим мы этого или нет, в лыжной у нас звезда одна, и это не Вероника Степанова, и не Непряева. Уже не подходят советские, даже совковые, методы воспитания молодёжи. «Ты давай выступай на чемпионате России, ты должна была лечиться, а ты вместо лечения ходишь, допустим, на телевидение. Почему вместо лечения? Если у тебя какие-то процедуры, почему ты не можешь дать интервью? С молодёжью так нельзя. Мы попадём в тупик.

В этом смысле биатлонисты более подвижны. Биатлонистам в голову не придёт проводить чемпионат России в Сыктывкаре и бежать 30 км по трассе, где даже телевизионный сигнал обеспечить невозможно.

Вяльбе — великолепный президент федерации, но это не значит, что мы не должны как четвёртая власть, как журналисты вклиниваться, задавать вопросы, обращать внимание», — сказал Губерниев в подкасте «Голос биатлона».

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Елена Вяльбе,Дмитрий Губерниев,
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