Губерниев рассказал про конфликт Вяльбе и Степновой

«Веронике сейчас не позавидуешь, потому что она попала под такой пресс со стороны Елены Валерьевны. К сожалению, в этом смысле биатлонная федерация отличается от лыжной, потому что, хотим мы этого или нет, в лыжной у нас звезда одна, и это не Вероника Степанова, и не Непряева. Уже не подходят советские, даже совковые, методы воспитания молодёжи. «Ты давай выступай на чемпионате России, ты должна была лечиться, а ты вместо лечения ходишь, допустим, на телевидение. Почему вместо лечения? Если у тебя какие-то процедуры, почему ты не можешь дать интервью? С молодёжью так нельзя. Мы попадём в тупик.