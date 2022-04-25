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1 час назад

Тренер Большунова не исключил участия Александра во встрече Владимира Путина с олимпийцами

Чемпионат.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов может принять участие во встрече президента России Владимира Путина с олимпийцами, которая состоится завтра, 26 апреля. Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе сообщила, что Большунова не будет на встрече, так как у него запланирована операция.

Большунов все еще может встретиться с Путиным
Фото: EPAEPA

«Что касается награждения, то те, кто планировался, примут участие. По Большунову на сто процентов сказать не могу. У администрации президента есть определённые требования по состоянию здоровья. Непряева, Червоткин, Спицов? Они будут», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Лыжный спорт,Арина Лаврова,Юрий Бородавко,Елена Вяльбе,Александр Большунов,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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