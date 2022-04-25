Большунов все еще может встретиться с Путиным

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказал мнение, что трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов может принять участие во встрече президента России Владимира Путина с олимпийцами, которая состоится завтра, 26 апреля. Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе сообщила, что Большунова не будет на встрече, так как у него запланирована операция.