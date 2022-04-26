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28 минут назад

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов не явился на встречу с Путиным

Sports.ru

Олимпийский чемпион Пекина-2022 в лыжной эстафете Сергей Устюгов пропускает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Об этом сообщил его партнер по команде Алексей Червоткин.

«Нет Большунова и Устюгова? Думаю, что по семейным обстоятельствам. Если нужно, сами расскажут», – сказал Червоткин.

Также он рассказал об отличиях сегодняшней церемонии от мероприятия 2018 года.

Большунов пропустит встречу с Путиным

«Сейчас все отличается от того, что было четыре года назад. Совсем другое количество участников, были все спортсмены в одном зале, а сейчас только победители. Тогда можно было взять с собой одного человека. Мама Камилы Валиевой? Не знали. Узнали, когда собрались уже.

Мероприятие торжественное. Понятно, что получать награды из рук президента – всегда почетно и радостно. Я немного устал.

Летом не разрешали брать телефоны? Нам советовали оставить телефоны в другом зале. Все кадры будут сняты фотографами, их предоставят по запросу. Приветственного слова нет», – отметил Червоткин.

Лыжный спорт,Видео,Камила Валиева,Алексей Червоткин,Сергей Устюгов,Владимир Путин,
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