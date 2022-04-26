«Сейчас все отличается от того, что было четыре года назад. Совсем другое количество участников, были все спортсмены в одном зале, а сейчас только победители. Тогда можно было взять с собой одного человека. Мама Камилы Валиевой? Не знали. Узнали, когда собрались уже.



Мероприятие торжественное. Понятно, что получать награды из рук президента – всегда почетно и радостно. Я немного устал.



Летом не разрешали брать телефоны? Нам советовали оставить телефоны в другом зале. Все кадры будут сняты фотографами, их предоставят по запросу. Приветственного слова нет», – отметил Червоткин.