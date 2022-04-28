Норвежская лыжница рассказала о шоке из-за высказываний россиянки

Лыжница сборной Норвегии Лотта Уднес Венг высказалась о речи россиянки Вероники Степановой на встрече олимпийцев с президентом Владимиром Путиным. Ее слова приводит VG.

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Спортсменка рассказала о шоке из-за слов российской соперницы.

«Это неблизко к тому, что мы наблюдаем извне. Трудно поверить, что она сама высказывает такое мнение. Она видит ситуацию иначе, чем мы», — заявила она.

При этом Венг подчеркнула, что старается отделять спорт от политики, поэтому, вероятно, смогла бы выступать на одних стартах со Степановой.

26 апреля Во время награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля Степанова назвала Россию сильной и успешной. По ее мнению, другим странам не нравится такое положение дел.