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46 минут назад

Норвежский политик разбушевался из-за тренировок в Крыму

Чемпионат.com

Норвежский политик Таге Петтерсен, занимающийся спортивными вопросами в парламенте страны, прокомментировал решение группы лыжников сборной России провести сбор в Крыму.

Норвежский политик разбушевался из-за тренировок в Крыму
Фото: ТАССТАСС

Ранее стало известно, что в Крыму начнут свою подготовку к сезону лыжники группы Юрия Бородавко, где среди прочих работают трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и обладательница «Большого хрустального глобуса» по итогам прошедшего сезона Наталья Непряева. Сбор стартует 15 мая.

«Русские, наверное, считают это (Крым. — Прим. «Чемпионата») частью своей территории. Но остальной мир с этим не согласен. Это провокация», — приводит слова Таге Петтерсена норвежское издание NRK.

Лыжный спорт,Юрий Бородавко,Наталья Непряева,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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