Путин поздравил знаменитую лыжницу с 80-летним юбилеем

Галина Алексеевна Кулакова родилась 29 апреля 1942 года в деревне Логачи (Воткинский район Удмуртской АССР). Она была самой младшей в семье, росла без пропавшего без вести на войне отца вместе двумя братьями и пятью сестрами. После окончания школы Кулакова начала работать дояркой в совхозе и не помышляла о серьезных занятиях спортом до тех пор, пока в ее жизнь не вмешался случай. В 1964 году на лыжных соревнованиях Воткинского машиностроительного завода заменила заболевшую сестру, по итогам гонки заняла второе место. Выступление Галины Кулаковой привлекло внимание местного тренера Петра Наймушина, который предложил ей заняться профессиональной лыжной подготовкой.

С 1968 по 1982 год Галина Кулакова входила в состав сборной СССР по лыжным гонкам. В 1968 году на X зимних Олимпийских играх в Гренобле (Франция) завоевала серебро в гонке на 5 км классическим стилем, а также бронзу в эстафете. В дальнейшем выиграла на зимних Олимпиадах четыре золота (1972, Саппоро, Япония - 5 км, 10 км, эстафета; 1976, Инсбрук, Австрия - эстафета), а также серебро (1980, Лейк-Плэсид, шт. Нью-Йорк, США - эстафета) и бронзу (1976 - 10 км). В 1970 году на чемпионате мира в Высоких Татрах (Чехословакия) Галина Кулакова заняла первое место в гонке на 5 км и в эстафете, а также стала третьей в гонке на 10 км. В последующие годы завоевала на мировых первенствах три золота (1974, Фалун, Швеция - 5 км, 10 км, эстафета), три серебра (1978, Лахти, Финляндия - 20 км; 1980, Фалун - 20 км; 1982, Осло, Норвегия - эстафета) и бронзу (1978 - эстафета). В общей сложности за годы выступлений спортсменка 39 раз становилась чемпионкой СССР на различных дистанциях. В 1982 году Галина Кулакова завершила спортивную карьеру. Впоследствии работала тренером-консультантом Государственного комитета Удмуртии по физической культуре и спорту.