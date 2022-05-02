Вяльбе показала фото со свадьбы Якимушкина и Кучерук

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе опубликовала в своих соцсетях новую фотографию. На снимке Вяльбе изображена с лыжником Иваном Якимушкиным и лыжницей Ольгой Кучерук, которые 30 апреля сыграли свадьбу. 25-летний Якимушкин и 24-летняя Кучерук поженились в Тюмени.