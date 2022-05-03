Степанова рассказала иностранным журналистам об отношении к России

Если у вас, уважаемые западные журналисты, есть проблемы с пониманием этого, то, возможно, вам следует заняться независимым размышлением о том, почему мы так уверены, что победим все трудности. И, может быть, перестать верить в мифы, которые вы сами в западных СМИ создали и продолжаете «увековечивать»?