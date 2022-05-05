Норвежский лыжник объяснил нежелание соревноваться с россиянами

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен объяснил, почему поддержал запрет на участие в международных соревнованиях для российских и белорусских спортсменов.

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Ранее Иверсен пожелал видеть «как можно меньше русских» на стартах в любых видах спорта, пока президентом России остается Владимир Путин. Его комментарий вызвал бурные обсуждения в соцсетях. В частности, российская лыжница Вероника Степанова ответила норвежцу, что россияне сами будут решать, как им жить и кто будет их лидером. По ее словам, «мнения извне» волнуют русских меньше всего.

В комментарии Dagbladet лыжник объяснил, что считает запрет на выступления российских и белорусских спортсменов способом протеста против спецоперации России на Украине.

По словам Иверсона, он согласен, что россияне являются лидерами в лыжных гонках наравне с норвежцами и хотел бы соревноваться с сильнейшими.

«Норвегия и Россия – лучшие в лыжных гонках. Отсутствие русских частично испортит наш продукт. Но это второстепенно. Учитывая ситуацию на Украине, трудно делать развлекательный телевизионный контент с их участием», - сказал норвежец.