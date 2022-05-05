Стало известно о состоянии Александра Большунова после операции

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко , под чьим руководством тренируется, в частности, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов , рассказал, как себя чувствует его подопечный. Ранее сообщалось, что у Большунова была запланирована операция, связанная с зубами.

«Александр приступил к тренировкам. Боли у него прошли. Занимается в индивидуальном режиме», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым .

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александр Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронзу в командном спринте. В общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам российский спортсмен стал вторым, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.