Йоханнес Клебо высказался о ситуации на Украине

Я думаю, что ситуация в целом сложная, и считаю, что смешивание политики и спорта — очень сложная комбинация. Мне кажется, я говорю от имени всех, когда утверждаю, что спортсмену сложно в этом разобраться», — приводит слова Клебо Dagbladet.