В FIS ответили на критику от Степановой

«В каком мире он живёт? Связь с реальностью отсутствует. Это конкретно об идее сделать 50 для женщин. Какой редактор поставит в эфир женскую гонку на 50? Там победительница будет бежать 2:10-2:20 в идеальных условиях. А, извините, Терезе [Йохауг] же закончила? Тогда 2:30! Кто это смотреть будет? «Полтинник» — это вообще другая подготовка, на ней нужно несколько лет специализироваться».