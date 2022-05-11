В Госдуме оценили дерзкий ответ лыжницы Степановой норвежцу

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил ответ российской лыжницы Вероники Степановой биатлонисту сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансену, который раскритиковал ее за ее речь на приеме олимпийцев в Кремле. Слова Свищева передает «Спорт-Экспресс».

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Напомним, 21-летняя россиянка на встрече олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным выступила с речью, в которой поблагодарила главу государства за развитие спорта и страны. Кристиансен заявил после этого: «Считаю, что выступление Степановой было шокирующим».

«Степанова уже известная для нас спортсменка, которая достойно выступала на Олимпийских играх и является одной из лучших. Она достаточно медийная личность, поэтому то, что она ответила норвежцу, мне не кажется удивительным. Зная ее, я считаю, что она молодец и правильно делает, что не замалчивает, а с достоинством и юмором отвечает кому-либо», — сказал Свищев.

Степанова является самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2022 в Пекине в составе сборной России она завоевала золотую медаль в эстафете.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.