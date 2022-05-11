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1 час назад

В Госдуме оценили ответ лыжницы Степановой норвежцу, которого шокировала ее речь на встрече с Путиным

Газета.Ruиещё 1

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев оценил ответ российской лыжницы Вероники Степановой биатлонисту сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансену, который раскритиковал ее за ее речь на приеме олимпийцев в Кремле. Слова Свищева передает «Спорт-Экспресс».

В Госдуме оценили дерзкий ответ лыжницы Степановой норвежцу
Фото: Газета.руГазета.ру

Напомним, 21-летняя россиянка на встрече олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным выступила с речью, в которой поблагодарила главу государства за развитие спорта и страны. Кристиансен заявил после этого: «Считаю, что выступление Степановой было шокирующим».

«Степанова уже известная для нас спортсменка, которая достойно выступала на Олимпийских играх и является одной из лучших. Она достаточно медийная личность, поэтому то, что она ответила норвежцу, мне не кажется удивительным. Зная ее, я считаю, что она молодец и правильно делает, что не замалчивает, а с достоинством и юмором отвечает кому-либо», — сказал Свищев.

Степанова является самой молодой чемпионкой в истории лыжных гонок на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2022 в Пекине в составе сборной России она завоевала золотую медаль в эстафете.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Позже Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона.

Лыжный спорт,Вероника Степанова,Дмитрий Свищев,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,Госдума,
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